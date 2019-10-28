Volkswagen создал компанию для разработки беспилотных автомобилей

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Компанию возглавит старший вице-президент VW по беспилотному вождению Александр Хитцингер, ранее также работавший в корпорации Apple. Штаб-квартиры VWAT будет находиться в Вольфсбурге, где расположена штаб-квартира всей компании, и Мюнхене, чуть позже отделения VWAT также будут созданы в Кремниевой долине и в Китае.

В заявлении говорится, что новая компания объединит деятельность VW "по разработке беспилотных систем начиная с четвертого уровня" (всего уровней шесть, с нулевого до пятого, четвертый уровень предусматривает высокий уровень автоматизации, при котором вмешательство человека не нужно, но у системы еще есть ограничения, не позволяющие говорить об автоматизации самого высокого, пятого, уровня).

Хитцингер заявил, что VWAT будет "стартапом с лучшим в мире финансированием" в этой сфере. Первым проектом компании станет беспилотный электрический микроавтобус ID Buzz, прототип которого должен быть представлен в 2022 году.

В июле VW договорился о сотрудничестве с Ford в разработке беспилотных автомобилей: немецкий автопроизводитель решил инвестировать $2,6 млрд в стартап Argo AI, который занимается подобными разработками и основным акционером которого является Ford. В нынешнем заявлении VW заявил, что VWAT будет тесно сотрудничать с Argo AI.