Долг по зарплате превысил 3 миллиарда, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в сентябре сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 18,8% и на 1 октября составила 1,97 млрд грн.

Рост задолженности в сентябре зафиксирован во Львовской – более чем в два раза, Хмельницкой (на 54,3%), Ривненской (на 36,9%), Волынской (на 36,2%), Закарпатской (на 25,8%), Одесской (20,6%), Днепропетровской (18,1%), Ивано-Франковской (14,8%), Донецкой (14,3%), Луганской (на 13,7%), Харьковской (12,9%), Черниговской (на 11,9%), Николаевской (на 10,9%), Херсонской (на 8,8%), Черкасской (на 6,5%), Тернопольской (на 6,2%), Киевской и Запорожской (на 0,3%) областях и Киеве (на 4,6%).

При этом сокращение задолженности по заработной плате в сентябре-2019 зафиксировано в Черновицкой (на 29,6%), Винницкой (на 3,4%), Житомирской (на 3,3%), Кировоградской (на 2,7%), Полтавской (на 2,4%) и Сумской (на 1,8%) областях.

В отраслевом разрезе в сентябре 2019 года задолженность по выплате зарплаты выросла в сфере охраны здоровья – на 70,3% (до 37,59 млн грн), образовании – на 49,1% (до 31,51 млн грн), временном размещении и организации питания – на 19,6% (до 0,23 млн грн), деятельности административного и вспомогательного обслуживания – на 17% (до 12,29 млн грн), в промышленности – на 12,7% (до 2,5 млрд грн), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 12,2% (до 26,95 млн грн).

В то же время сократилась задолженность в сфере государственного управления – на 5,4% (до 3,804 млн грн) и операций с недвижимостью – на 1,2% (до 58,220 млн грн).

Как сообщалось, по данным Госстата, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в августе 2019 года выросла на 2,8% и на 1 сентября составляла 2,82 млрд грн.