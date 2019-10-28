"Укргаздобыча" возобновила работу 5 скважин для добычи газа

Об этом сообщил директор "Укргаздобычи" по добыче Алексей Нестеренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Ввиду того, что цена на газ на международных рынках значительно снизилась, "Укргаздобыча" сосредоточивается на проектах, которые позволяют за короткий срок получить максимальный результат. Для этого мы осуществляем тщательную подготовку и планирование операций по интенсификации добычи и подбор наиболее эффективных скважин-кандидатов среди истощенного фонда, который насчитывает более 2500 скважин", – отметил топ-менеджер.

В целом, после операций по капитальному ремонту скважин удалось увеличить суточную добычу на 720 тыс. кубометров.

Так, на скважине Котелевского месторождения была выполнена изоляция обводненных пластов и перевод на более высоко залегающие горизонты. По результатам указанных работ получен дебит 320 тыс. кубометров газ в сутки.

По результатам работ по изъятию оборванных насосно-компрессорных труб на скважине Розпашнивского месторождения получен суточный дебит 100 тыс. кубометров голубого топлива.

На скважинах Куличихинского, Степного и Семенцивського месторождений выполнены гидроизоляционные работы и перевод на вышележащие горизонты. Совокупный суточный дебит указанных скважин составляет около 300 тыс. кубометров.

Все скважины были подключены газопромышленным управлением "Полтавагаздобыча" в октябре после операций по капитальному ремонту, выполненных внешними подрядчиками и собственным сервисным подразделением "УГВ-Сервис".