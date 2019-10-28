Реальная зарплата в сентябре возросла на 9,8%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная зарплата штатных работников в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года увеличилась на 1,4%, и в годовом измерении (к сентябрю 2018 года) также возросла на 18,2%, составив 10 687 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 173 грн).

Ведомство уточняет, что в августе зарплата составила 10 573 грн, в июле - 10 971 грн, в июне - 10 783 грн, в мае - 10 239 грн, апреле - 10 269 грн

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года наблюдался в Николаевской (на 23,5%), Днепропетровской (на 22,7%), Киевской (на 22,3%), Ривненской (на 21,8%), Донецкой (на 20,9%), Луганской (на 20,2%), Тернопольской (на 19,6%), Кировоградской (на 19,1%), Черниговской (на 18,9%), Запорожской (на 18,4%), Харьковской (на 18,3%), Винницкой (на 18,2%), Черновицкой (на 18,1%) и Черкасской (на 18%) областях и Киеве (на 14,8%)

Самый высокий уровень зарплат в сентябре месяце зафиксирован в Киеве - 15 626 грн, самый низкий - в Черновицкой области - 8 338 грн. При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 11 907 грн, Луганской области - 9 187 грн (кроме временно оккупированных территорий).

В сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата больше всего возросла в промышленности (на 23,3%), здравоохранении (на 20,7%), в сфере информации и телекоммуникаций (на 19,3%), строительстве (на 18,3%), операций с недвижимым имуществом (на 18%), образовании (на 17,6%), профессиональной, научно и технической деятельности (на 16,9%), административного и вспомогательного обслуживания (на 16,8%), в государственном управлении и обороне, обязательном соцстраховании (на 16,5%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 16,3%), сельского хозяйства (на 16,2%), сфере транспорта, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности (на 15,9%), оптовой и розничной торговле (на 15,8%), временном размещении и организации питания (на 13,2%, финансовой и страховой деятельности (на 12,4%).