"Проминвестбанк" прекратит обслуживать физлиц

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Банк меняет свою стратегию: мы постепенно прекращаем работу с физическими лицами", – сказал представитель банка.

Кроме того, с 1 декабря "Проминвестбанк" прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы MasterСard, эмитированных в рамках карточных продуктов банка.

"Текущие счета, открытые вам в ПАО "Проминвестбанк", будут и впредь обслуживаться на условиях заключенного с вами договора банковского счета и согласно действующим тарифам, кроме проведения операций, инициированных с помощью платежных карт MasterCard", – сообщили в банке.

Как сообщалось, ранее Государственная исполнительная служба (ГИС) арестовала и выставила на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа в рамках исполнения в Украине решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за захваченное в Крыму недвижимое имущество связанных с Игорем Коломойским компаний.

На 28 августа на фондовой бирже ПФТС уже был назначен аукцион по продаже 99,7726% акций "Проминвестбанка" (ПИБ), не он не состоялся из-за отсутствия поданных заявок от покупателей. Повторный аукцион 20 сентября "Внешэкономбанк" смог заблокировать через суд.

Кроме того, Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры в сентябре арестовал центральный офис "Проминвестбанка" в столице и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости.

Вместе с этим российская корпорация ВЭБ.РФ заявила, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения спора между ВЭБом и Украиной в отношении "Проминвестбанка" запретил Украине продавать акции ПИБа.

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,99 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 76 действовавших банков.