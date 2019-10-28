Детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшей главе Агентства предотвращения коррупции

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает БизнесЦензор.

"Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год сведения об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании", – сказано в сообщении.

Как выснили детективы, этот автомобиль в 2016 году приобрела иметь мужа чиновницы за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании бывшей чиновницы НАПК и ее мужа.

"Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016 года, чего бывшая чиновница не сделала", – отмечают в НАБУ.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

По данным Интерфакс-Украина, речь идет о Наталии Корчак, возглавлявшей НАПК в 2015-2018 годах.

Как сообщалось, 20 октября правительство возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак в связи с принятием закона о перезагрузке работы НАПК.

В конце марта руководителем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) избран Александр Мангул, который сменил на этой должности Наталью Корчак.