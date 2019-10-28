"Закарпатгаз" ожидает роста убытков до 459 миллионов

Как сообщает пресс-служба компании, основной причиной убытков является низкий тариф на распределение газа, передает БизнесЦензор.

"Вопрос пересмотра тарифа закарпатские газовики, как и другие их коллеги по Украине, поднимают уже несколько лет подряд, ведь последний раз тариф на распределение газа пересматривался и изменялся в 2016 году", – отмечается в сообщении.

В компании сообщили, что на прошлой неделе в Киеве на общественных слушаниях Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), было принято решение о поэтапном повышении тарифов на распределение газа. Однако такое решение спровоцирует дальнейший рост убытков как АО "Закарпатгаз", так и других операторов газораспределительных сетей.

"На протяжении последних четырех лет в газовой отрасли сложилась критическая ситуация. Регулятор проводит целенаправленную дискриминационную тарифную политику, которая привела к колоссальным убыткам. Настоящее поэтапное повышение тарифов на 30% является недостаточным и приводит к краху отрасли, в которой работают более 50 тысяч украинцев, из которых 1 003 работника – закарпатцы", – отметила финансовый директор АО "Закарпатгаз" Наталья Дорохина.

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В компании напоминили, что сегодня человек платит за 1 кубометр газа сумму, из которой 81,41% (5,13 грн) получают НАК "Нафтогаз" и 3% (0,19 грн) – АО "Укртрансгаз". Еще 2,04% (0,13 грн) получает газопоставляющая компания (ООО "Закарпатгаз Сбыт") и 13,56% (0,85 грн) – оператор газораспределительных сетей (АО "Закарпатгаз").

Доля, которую получает АО "Закарпатгаз", идет на обслуживание и ремонт газовых сетей, закупку необходимых материалов, модернизацию газораспределительной системы, работу аварийно-диспетчерской службы, выплату зарплаты, налоги и тому подобное.

"Сегодня АО "Закарпатгаз" обслуживает более 7500 км газопроводов. Почти 170 км газопроводов из них установлены более 40 лет и нуждаются в замене. На эти цели предприятию необходимо ориентировочно 122 млн грн, не считая средств на восстановление дорожного покрытия. Сегодня тариф предприятия на распределение газа такой, что в 2020 году можем заменить только 9 км газопроводов", – пояснила финансовый директор Наталья Дорохина.

В связи с этим Ассоциация газового рынка Украины распространила официальное заявление, в котором подчеркнула, что "действия НКРЭКУ ведут газораспределительную отрасль к банкротству и убивают надежды на транзит газа". Также в заявлении представители ассоциации акцентировали необходимость Европейской комиссии и Секретариата Энергетического сообщества обратить внимание на угрозу энергетической безопасности страны, а также интеграции с энергетическими рынками Евросоюза.