БизнесЦензор

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28.10.19 20:52

Над трассой Киев-Чоп построят семь надземных пешеходных переходов за 130 миллионов

ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" в сентябре по результатам тендеров заключило семь соглашений о строительстве надземных пешеходных переходов на трассе М-06 Киев - Чоп на общую сумму 127,4 млн грн.

Над трассой Киев-Чоп построят семь надземных пешеходных переходов за 130 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Сумма сделок на 5% ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 134,77 млн грн. При этом итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены на материалы с рыночными.

ООО "Производственная компания "Укрстальспецконструкция" за 93,3 млн грн до 25 апреля 2020 года спроектирует, проведет экспертизу и построит четыре перехода во Львовской области:

Субподрядчиками указаны ООО "Мостостроительный отряд №112" окружения экс- "регионала" Владимира Продивуса и ООО "НПФ "Мостопроект" Дмитрия Каплинского.

На трех тендерах с победителем соревновались только ООО "Пивденьтрансбуд" Марины Коваленко, а на четвертом – еще и ЧАО "Укрсталь Конструкция" семьи Гайдуков.

ООО "Укртрансмист" за 34,1 млн грн до конца 2019 должен построить три перехода в Житомирской области:

Единственным конкурентом победителя этих трех тендеров было ООО "МП "Мостострой" мариупольца Михаила Беккера.

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Столичной фирмой "Укрстальспецконструкция" владеют киевляне Анастасия Волок и Евгений Арикьянц и николаевец Александр Каратеев, а руководит ею Валерий Волок. По данным "YouControl", ранее соучредителем был Александр Юрков с Киевщины.

Анастасия и Валерий Волоки также владеют ООО "Торговый дом "БФ​" Завод", Александр Каратеев и Валерий Волок – ООО "Укрстальспецконструкция", Анастасия Волок – ООО "Аврора Гидрокарбонз Технолоджи", а Евгений Арикьянц – ООО "Велунд". СМИ пишут, что "ТД "БФ" Завод" контролируется владельцем ООО "БФ Завод" Леонидом Юрушевым.

Основателем киевского "Укртрансмоста" является Николай Игоревич Карнаков, который владеет ООО "Мобильные технологии Украина" с Игорем Абражаном, Евгением Прудченко и Даниилом Цейтленком. Руководит фирмой Ирина Филяева, но ранее должность занимал Игорь Анатольевич Карнаков, который впоследствии стал директором по производству ООО "Дорожное строительство "Альтком".

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