"Укрзализныця" планирует закупить по рамочным контрактам половину дизтоплива на 2020 год

Об этом сообщила директор департамента категорийного управления "Укрзализныци" Нелли Стельмах на встрече с поставщиками нефтепродуктов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

"Потребность, по предварительным расчетам, на 2020 год составляет 350 тысяч тонн горючего – больше половины этого объема планируем приобрести за рамочным соглашениям. Кроме того ориентировочно предполагается приобрести 6,3 млн литров дизельного топлива по талонам, также по талонам будут приобретены и бензины А-92 и А-95", – сообщила Стельмах.

По словам главы департамента, закупку дизтоплива по рамочным соглашениям планируется начать до конца 2019 года.

Стельмах подчеркнула, что закупка по рамочным соглашениям минимизирует риски – предоставляет возможность заказчику услуги автоматически выключить поставщика из процедуры закупки, если он после проведения отбора не заключает договор. По рамочным соглашениям можно заключать договор на срок до 4 лет.

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Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" планировала объявить рамочный тендер на поставку всего объема горючего на 2020 год еще в сентябре.

Напомним, "Укрзализныця" в течение последних нескольких лет периодически сталкивается с нехваткой дизельного топлива и время от времени вынуждена либо объявлять экстренные торги, либо брать топливо в кредит.

Потребление дизтоплива "Укрзализныцей" в 2018 году составило 324 тыс. тонн. За год компания законтрактовала 327 тыс. тонн дизельного топлива оценочной стоимостью 10,7 млрд грн.

Крупнейшим поставщиком стала группа Wexler – около 127 тыс. тонн, "Трейд Коммодити" – 125 тыс. тонн, "Сокар Украина" – 65 тыс. тонн, ОККО – 10 тыс. тонн.