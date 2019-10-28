Банки повысили ставки по депозитам в долларах США

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Так, средние ставки по бессрочным депозитам в гривне снизились на 0,12 процентного пункта (п.п.) – до 7,73% годовых. Стоимость депозитов на срок до месяца по-прежнему составляет 9,71% годовых. Вклады на периоды от месяца (11,80%) и от 6 до 12 месяцев (14,71%) также не изменились в цене.

Средняя ставка для сбережений в гривне сроком от 3 месяцев до 6 выросла на 0,01 п.п. – до 14,19% годовых. В то же время депозиты на периоды свыше года подешевели на 0,04 п.п. – до 13,97% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах выросли для периодов от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п., – до 1,14% годовых). Выросла доходность сбережений и для сроков от 3 до 6 месяцев (на 0,02 п.п., – до 2,25% годовых). Вклады сроком от полугода до года подорожали на 0,04 п.п. и предлагают 2,82% годовых.

При этом не изменились ставки по вкладам в американской валюте на срок свыше года – 2,86% годовых. На прежнем уровне остались и ставки для вкладов на периоды до месяца – 1,11% годовых. Снизилась доходность только бессрочных вкладов, на 0,02 п.п. – до 0,55% годовых.

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Средние ставки по депозитам в евро снизились для вкладов для периодов от 3 месяцев и от 6 месяцев (на 0,06 п.п. – до 1,56% и до 1,94% годовых соответственно). Более существенно подешевели депозиты сроком свыше года, на 0,16 п.п. – до 2,08% годовых.

В то же время выросла средняя ставка по депозитам в евро на срок от месяца до 3 (на 0,04 п.п. – до 1,13% годовых). Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,54% годовых. Депозиты сроком менее месяца предоставляют 0,73% годовых.