Приватизация "Центрэнерго" может занять два года, – Офис президента

Об этом заявила во время брифинга заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"На сегодня "Центрэнерго" находится в Фонде госимущества. Это означает, что оно уже в определенном процессе подготовки к приватизации. И потенциально в течение двух лет с реструктуризацией, с наведением порядка, возможна его приватизация", – сказала Ковалив.

Госкомпания "Центрэнерго" попала в число объектов большой приватизации на 2018 год, причем именно с нее планировали начать этот процесс, но конкурс по продаже в декабре прошлого года отменили.

Кабинет министров утвердил финансовый план "Центрэнерго" на 2019 год, который предусматривает получение предприятием чистой прибыли в размере 183,57 млн грн.

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Как сообщалось, 29 октября 2018 года ФГИ объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5,98 млрд грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых - иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией подали ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

Однако ФГИ 11 декабря сообщил, что конкурс не состоится, так как оба указанных претендента не допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.

По итогам деятельности в 2018 году "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 млрд 391,936 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 499,127 млн грн.