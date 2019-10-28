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28.10.19 15:37

Германия введет налог на выбросы для транспорта и тепловых станций

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель планирует получить около двух третей бюджета, необходимого для осуществления климатических инициатив, за счет распространения программы торговли квотами на эмиссии парниковых газов на две ранее не охваченные отрасли.

Германия введет налог на выбросы для транспорта и тепловых станций

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Министерство финансов Германии рассчитывает привлечь почти 33 млрд евро к 2023 году за счет продажи квот на выбросы CO2, говорится в опубликованных на прошлой неделе официальных документах. Этого будет достаточно, чтобы покрыть основную часть суммы в размере 54 млрд евро, заложенной на правительственные программы по борьбе с парниковыми выбросами.

Власти страны планируют распространить программу на транспортную и отопительную отрасли, которые также станут платить за квоты на выбросы парниковых газов.

Нововведения вступят в силу в 2021 году. Представителям этих отраслей - преимущественно компаниям, которые продают топливо и тепловую энергию, - придется платить 10 евро за тонну углекислого газа, выброшенную в атмосферу. Это значительно меньше, чем текущий размер налога, предусмотренный ЕС, который составляет 25 евро за тонну.

Власти Германии приняли соответствующее решение главным образом из-за того, что стране не удается выполнить цель по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату, подписанным в 2015 году. Уровень выбросов CO2 в обоих секторах, на которых распространится торговля квотами, должен быть сокращен примерно на 40% к 2030 году.

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