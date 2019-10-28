Германия введет налог на выбросы для транспорта и тепловых станций

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Министерство финансов Германии рассчитывает привлечь почти 33 млрд евро к 2023 году за счет продажи квот на выбросы CO2, говорится в опубликованных на прошлой неделе официальных документах. Этого будет достаточно, чтобы покрыть основную часть суммы в размере 54 млрд евро, заложенной на правительственные программы по борьбе с парниковыми выбросами.

Власти страны планируют распространить программу на транспортную и отопительную отрасли, которые также станут платить за квоты на выбросы парниковых газов.

Нововведения вступят в силу в 2021 году. Представителям этих отраслей - преимущественно компаниям, которые продают топливо и тепловую энергию, - придется платить 10 евро за тонну углекислого газа, выброшенную в атмосферу. Это значительно меньше, чем текущий размер налога, предусмотренный ЕС, который составляет 25 евро за тонну.

Власти Германии приняли соответствующее решение главным образом из-за того, что стране не удается выполнить цель по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату, подписанным в 2015 году. Уровень выбросов CO2 в обоих секторах, на которых распространится торговля квотами, должен быть сокращен примерно на 40% к 2030 году.