В России за год закрылось 670 тысяч малых предприятий

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Известия".

По данным российской налоговой службы, за последний год в результате реорганизаций, ликвидаций, банкротств и других причин больше всего фирм закрылось в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской области и Краснодарском крае. Прирост компаний зафиксирован только в одном регионе страны – в Чукотском округе. Таким образом к началу сентября в России действовало 2,4 млн юрлиц.

Как пояснили в Минэкономразвития РФ, на прекращение работы малого и среднего бизнеса повлияли повышение с этого года НДС с 18 до 20%, отмена пониженных тарифов страховых взносов для предприятий, работающих на упрощенной и патентной системах налогообложения или едином налоге на вмененный доход (ЕНВД). Также в министерстве признали, что негативное влияние на бизнес имело внедрение контрольно-кассовой техники.

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При этом в министерстве признали, что ожидаемая отмена ЕНВД приведет к дальнейшему снижению количества предпринимателей, которые не найдут приемлемой альтернативы.

"Как показывают данные различных исследований предпринимательского сообщества, именно изменения в налоговом законодательстве оказывают наибольшее влияние на настроения предпринимателей", – заявили в российском министерстве.

Как отмечает издание, согласно нацпроекту по развитию малого и среднего предпринимательства в России, планировалось, что количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса возрастет до 25 млн человек к концу 2024 года.