Wizz Air запустил авиарейсы из Львова на Кипр

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как указывается в системе бронирования авиакомпании, рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Длительность полета составляет три часа.

Стоимость билетов в одну сторону без багажа составляет 709 грн.

Как сообщалось, с марта 2020 года Wizz Air запускает рейсы из Запорожья в Гданьск, Вроцлав, Краков (все - Польша), Вену (Австрия), Вильнюс (Литва) и Будапешт (Венгрия).

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 120 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

К концу 2019 года компания намерена перевезти 40 млн пассажиров по всем маршрутам.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.