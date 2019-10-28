Ryanair запустил рейсы в Вильнюс и Познань из Харькова

Об этом проинформировали в авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Мы рады начать наш зимний харьковский сезон с запуска двух новых маршрутов - в Познань и Вильнюс. Всего этой зимой от Ryanair будут работать три харьковских направления, и мы планируем перевезти 170 тыс. пассажиров", - сказала менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ольга Павлонка.

Акционная цена на билеты на оба рейса стартует от 419 грн (без учета багажа) и будет действовать до полуночи 30 октября.

Первый самолет из Харькова в Вильнюс отправился 27 октября в 9:30 - рейс впервые соединил Харьков прямым авиасообщением с Литвой.

В дальнейшем рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям, продолжительность пути составляет 1 час 45 минут.

"Я очень рад, что уже четвертый город Украины связан прямым рейсом со столицей Литвы Вильнюсом. Уверен, это даст дополнительный толчок развитию туризма, семейных и деловых связей между Литвой и Украиной. Теперь литовцы смогут удобно добираться до второго по величине города страны Харькова, мощного экономического и культурного центра, а харьковчане - ближе знакомиться с Литвой. Когда я впервые, в 2008 году, летел лайнером Ryanair, то мечтал, чтобы компания расширила свою сеть и для восточных соседей Европейского союза. Сегодня это стало реальностью", - прокомментировал чрезвычайный и полномочный посол Литвы в Украине Марюс Януконис.