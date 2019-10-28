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28.10.19 15:10

"Укртрансгаз" инвестировал в ГТС рекордную сумму за 6 лет

За девять месяцев 2019 года "Укртрансгаз" инвестировал в обеспечение надежной работы газотранспортной системы Украины 3,498 млн млрд грн (без НДС). Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года и самая большая сумма за последние 6 лет.

"Укртрансгаз" инвестировал в ГТС рекордную сумму за 6 лет

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Капитальные инвестиции за три квартала текущего года составили 1,362 млрд грн, выполнение программы текущих ремонтов и технического обслуживания – 2,136 млрд грн.

Среди наиболее стоимостных проектов капитальных инвестиций в этом году: реконструкция КС "Бар", модернизация КС "Гребенковская", ремонт систем одоризации газа на газораспределительных станциях, реконструкция систем автоматического управления газоперекачивающими агрегатами на КС "Долина" и КС "Ужгород", техническое переоснащение и реконструкция систем электроснабжения ДКС "Угерско", КС "Бердичев" и КС "Лубны".

За последние годы значительно увеличено финансирование производственных программ по модернизации и технической поддержке ГТС, что дает возможность на десятилетия продлить срок надежной эксплуатации газотранспортной инфраструктуры "Укртрансгаза" и гарантировать стабильную транспортировку и транзит газа как украинским, так и европейским потребителям.

Укртрансгаз инвестировал в ГТС рекордную сумму за 6 лет 01

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