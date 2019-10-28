БизнесЦензор

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28.10.19 14:43

Нацбанк изменит требования к защите помещений для работы с наличными

Национальный банк Украины намерен обновить требования к защите помещений, в которых совершаются операции с ценностями.

Нацбанк изменит требования к защите помещений для работы с наличными

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, регулятор предлагает распространить действующие требования по организации защиты помещений на юридических лиц, получивших лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации и согласованию Национального банка на осуществление операций по обработке и хранения наличности, а также на их структурные подразделения, в которых осуществляются операции с ценностями.

Также Национальный банк, учитывая объемы ценностей, предоставит банкам право самостоятельно выбирать:

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