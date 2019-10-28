"Укртатнафта" Коломойского сократила чистый убыток в 7 раз

Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности компании за 2018 год, обнародованной в конце октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Чистый доход от реализации продукции в 2018 году сократился на 8% (на 2,65 млрд грн) – до 35,96 млрд грн. При этом себестоимость реализованной продукции увеличилась на 20,4% (на 6,9 млрд грн) – до 40,86 млрд грн.

Расходы на закупку нефтяного сырья в структуре себестоимости выросли до 89% с 85% в 2017 году.

Согласно данным отчетности, финансовое состояние компании остается сложным: ликвидность обеспечивается за счет кредитных средств. В 2018 году "Укртатнафта" получила финансовую помощь в размере 2,3 млрд грн, в 2017 году – 4,97 млрд грн. В конце прошлого года она договорилась о беспроцентной отсрочке долга в 5,8 млрд грн на 10 лет до 2028 года.

При этом Кременчугский НПЗ компании "Укртатнафта" в 2018 году сократил выпуск дизельного топлива на 8,4% – до 511 тыс. тонн, увеличив производство бензинов на 4% – до 590 тыс. тонн.

Производство авиационного топлива на НПЗ за отчетный период увеличилось на 22,8% или на 41,7 тыс. тонн – до 224,4 тыс. тонн.

Выпуск мазута сократился на 28,8% или на 94,3 тыс. тонн – до 244,7 тыс. тонн. В 2018 году компания начала выпускать малосернистый мазут.

Данные о производстве битумов и других нефтепродуктов не раскрываются.

Всего объем переработки нефтяного сырья на НПЗ в 2018 году сократился на 5% – до 2,34 млн тонн.

Исходя из данных в отчетах за 2017 и 2018 годы, существенно изменилось соотношение между выпуском бензинов марки А-92 и А-95: производство А-95 выросло на 44,9% – до 249,22 тыс. тонн, А-92 – сократилось на 13,8%, до 340,76 тыс. тонн.

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Как сообщалось, в октябре на совещании в НКРЭКУ при обсуждении уровня тарифов на прокачку нефти магистральными трубопроводами, "Укртатнафта" сообщила о планах нарастить переработку до 9 тыс. тонн в сутки (3,29 млн тонн в год). Планы выйти на переработку 3 млн тонн в год, озвучивались также в конце прошлого года, но пока реализованы не были.

Основным препятствием для увеличения объема переработки для "Укртатнафты" остаются сложности с реализацией бензинов. Для решения этой проблемы компания предлагает ввести пошлины на белорусские бензины, а также снизить ставку акциза на бензин и повысить на сжиженный газ для стимулирования потребления бензина.

Напомним, ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.