Зеленский подписал закон об отмене перечня запрещенных для продажи госпредприятий

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №1054-1 на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон во втором чтении 3 октября.

Как сообщали в Минэкономики, главная цель принятого законопроекта – снять искусственные запреты для приватизации государственного имущества путем пересмотра перечня из более 1000 объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации по закону 1999 года.

При этом закон открывает возможности не только для продажи, но и для корпоратизации предприятий.

В Минэкономики отмечали, что приватизации по-прежнему не будут подлежать предприятия, обеспечивающие национальную безопасность, производящие вооружения для ВСУ, атомной энергетики, спортивные объекты, объекты связи, культуры, предприятия, обеспечивающих безопасность движения и навигации.

Кроме того, законом установлено, что процедура банкротства госпредпритий, которые не подлежали приватизации до его принятия, подлежат прекращению, кроме тех объектов, которые ликвидируются по решению собственника.