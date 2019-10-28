Суд отказался закрыть дело о снятии ареста с акций "Проминвестбанка"

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

22 октября суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО "Имме" (связана с Игорем Коломойским) и оставил без изменений постановление, которым было открыто производство по иску российской госкорпорации "ВЭБ" ("Внешэкономбанк", обладает "Проминвестбанком") к ряду "приватовских" структур (в т.ч. ООО "Имме") о снятии ареста с 99,77% акций "Проминвестбанка", который был наложен постановлением госисполнителя 29 мая 2019 года.

Свою апелляционную жалобу ООО "Имме" обосновывало нарушением правил подсудности: по его мнению, этот спор должен рассматривать Шевченковский райсуд Киева, ведь акции "Проминвестбанка", по оценкам жалобщика, находятся в Национальном депозитарии Украины.

Вместо этого суд апелляционной инстанции констатировал, что акции "Проминвестбанка" учитываются на счете в депозитарном учреждении ООО "Инвинтум", зарегистрированном в Печерском районе Киев.

Напомним, в 2018 году Арбитражный суд Гааги удовлетворил иск "приватовских" структур о взыскании $139 млн (плюс $20 млн процентов) с Минюста РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у группы "Приват" в Крыму.

В исполнение этого судебного решения (после соответствующих разрешений украинских судов) госисполнитель своим постановлением наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка", которые принадлежат "ВЭБ".

20 сентября 2019 года на бирже ПФТС планировался повторный аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка", на которые было обращено взыскание.

Первый аукцион, который планировался на 28 августа с начальной ценой 532 млн грн, не состоялся. Биржа ПФТС заявляла, что не получила заявок на приобретение "Проминвестбанка". "ВЭБ" тогда уверял, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма - в рамках иска этой российской госкорпорации - запретил Украине продавать акции Проминвестбанка.

20 сентября "ВЭБ"заявил, что Верховный Суд Украины запретил принудительную продажу акций "Проминвестбанка". ВЭБ отмечал, что после решения Верховного Суда новый аукцион по продаже акций Проминвестбанка "не может быть проведено на законных основаниях до рассмотрения спора по существу".

16 сентября 2019 Верховный Суд удовлетворил ходатайство "ВЕБ" и решил до окончания кассационного производства в упомянутом в начале деле приостановить действие постановления Киевского апелляционного суда, которым по требованию ООО "Телерадиокомпания "Жиса" (связана с Игорем Коломойским) было отменено постановление, которым в свою очередь по требованию "ВЕБ"- в рамках обеспечения его иска - запрещалось Государственной исполнительной службе совершать какие либо действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" и бирже "ПФТС" совершать любые действия по подготовке и проведению соответствующего аукциона по продаже акций банка.