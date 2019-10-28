Верховный Суд отклонил требования "Приватбанка" к "Днеправиа" Коломойского на 1,5 миллиарда

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Требования "Приватбанка" включали вознаграждение и пеню по ряду кредитных договоров 2011-2014 годов.

В частности, Верховный Суд подтвердил решения судов низших инстанций, которые мотивировали отказ в признании денежных требований "Приватбанка" по начисленного вознаграждения за пользование кредитом и пени по кредитным договорам с "Днеправиа" тем, что ранее решениями судов были признаны недействительными условия вышеуказанных кредитных договоров в части начисления кредитором вознаграждения за пользование кредитом.

Владельцем "Днеправиа" является ООО "Галтера", которое связывают с бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским.

Инициатор дела о признании банкротом "Днеправиа" – "Укртатнафта", подконтрольная Коломойскому.

Как сообщалось, в январе Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества, отменив решения судов низших инстанций в деле по иску ФГИ к ООО "Галтера" о расторжении договора о приватизации "Днеправиа" и передал его на рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, 30 марта 2017 года Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ФГИ и разорвал договор купли-продажи от 28 августа 2009 года акций ПАО "Авиационная компания "Днеправиа" в размере 94,572% уставного капитала общества, который был заключен между ФГИ и ООО "Галтера". Согласно решению суда, акции "Днеправиа" должны быть списаны в пользу государства.

Однако 27 июня 2018 года Днепропетровской апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Галтера" и отменил решение суда первой инстанции.

По данным НКЦБФР, на конец третьего квартала 2018 года владельцем 99,45% акций авиакомпании было ООО "Галтера".

Осенью 2017 года стало известно, что компания "Днепроавиа", которую через суды начали возвращать государству весной, осталась без самолетов и в процедуре банкротства. У "Днипроавиа" также закончился срок действия сертификата эксплуатанта. Воздушные суда Embraer авиаперевозчика переданы WindRose.

Обе компании связывают с группой "Приват" и Игорем Коломойским.