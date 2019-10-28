Верховный Суд отменил решения о выводах АМКУ в деле против ОККО

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее постановление Верховный суд вынес 22 октября, следует из Единого госреестра судебных решений.

Таким образом Верховный Суд впервые встал на сторону участников рынка в споре с Антимонопольным комитетом в рамках решения "сговору" на рынке сжиженного газа, который по утверждению комитета имел место в августе 2017 г.

"Верховный суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций надлежащим образом не установили все обстоятельства дела и не оценили доказательств в их совокупности, а также не предоставили надлежащей оценки соответствующим аргументам предприятия ("ОККО-Контракт")", — говорится в решении суда.

Коллегия судей также отметила, что признаки похожих действий, к которым апеллирует АМКУ, не могут быть единственным доказательством наличия предварительного сговора между участниками рынка. Похожие действия могли стать результатом совпадения или быть продиктованными спецификой рынка автогаза.

Напомним, 21 июня 2018 г. АМКУ оштрафовал пять операторов рынка на общую сумму 41 млн грн, обвинив их в сговоре на розничном рынке автогаза в августе 2017 г.

Крупнейший штраф от АМКУ получила группа WOG — 14,79 млн грн, "Надежда" была оштрафована на 11,97 млн грн, ОККО — на 6,41 млн грн, "БРСМ-Нафта" — на 4,55 млн грн, "Авантаж 7" — на 3,27 млн грн.

Претензии АМКУ к ООО "ОККО-Контракт", как и к остальным компаниям, сводятся к следующему: они якобы похожим образом повышали розничные цены СУГ в августе 2017 г., но при этом объективных оснований для такого повышения цен не было.

Все пять участников рынка, которых Антимонопольный комитет обвинил в сговоре на рынке сжиженного газа и оштрафовал на 41 млн грн, обжаловали это решение в суде. На данный момент в суде рассматривается 10 дел по искам оштрафованных компаний. Ряд процессов проходят в закрытом режиме.

До текущего момента, единственными случаями, когда суд в этом споре стал на сторону участников рынка — были иски ООО "Нафтотрейд Ресурс" (WOG) и компаний группы "Надежда".

Анализ аргументов АМКУ изложен в статье аналитика "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна "АМКУ вошел в газ".