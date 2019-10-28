SkyUp запускает рейсы из Харькова в Киев

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа составляет от 498 грн.

"Таким образом, харьковчане смогут летать в столицу двумя авиаперевозчиками: МАУ и SkyUp Airlines", - отмечается в сообщении перевозчика.

В этом же месяце, 29 октября, SkyUp Airlines возобновит рейсы в Шарджу (ОАЭ). Их стоимость будет начинаться от 3218 гривен в одну сторону.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. В настоящее время ее флот насчитывает девять самолетов: шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER. К концу 2019 года SkyUp планирует получить еще один Boeing 737-900 ER. В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

По состоянию на 1 октября 2019 года компания перевезла 1,568 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.