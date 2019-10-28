В Житомирской области потребители могут управлять запасом газа онлайн

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Житомиргаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Зимний запас газа по акции "Твоя энергонезависимость" приобрели 2440 клиентов ООО "Житомиргаз Сбыт". С 15 октября они получили уникальную возможность управлять запасом газа онлайн", - сообщает компания.

В общем клиенты "Житомиргаз Сбыта" в рамках акции "Твоя энергонезависимость" приобрели более 2, 5 млн куб.м газа впрок. И уже с 15 октября они могут самостоятельно определить, когда с максимальной выгодой использовать купленный ими зимний запас газа. Для этого в Личном кабинете на 104.ua необходимо выбрать период для использования газа из запаса, а также его долю в общем объеме потребления за месяц (в диапазоне от 0 до 100%).

"В случае расчета по акционной цене потребителю необходимо будет оплатить только за услуги по доставке газа (распределение и транспортировка). Стоимость этих услуг, а также остаток предоплаченного газа по акции будет отображаться в ежемесячном счете за использованное топливо как в "Личном кабинете" онлайн на сайте 104.ua, так и при получении печатной платежки на почте. Напоминаем, что потребителям, которые воспользовались акцией, важно обязательно ежемесячно передавать показания счетчика газа для корректного осуществления учета потребленного газа", - рассказывает директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Вячеслав Тарасов.

Для участников акции, которые воздержатся от заявок на управление, действуют обычные условия акции: они по умолчанию получат газ из запаса в те месяцы, когда его цена окажется ниже цены ПСО, установленной для других потребителей.

Тем потребителям, которые хотят воспользоваться своим газовым запасом, но не имеют "Личного кабинета" на сайте 104.ua, должны обратиться в Центры обслуживания клиентов или отделение газового хозяйства в населенном пункте, где проживают. В период с 1-го по последнее число каждого месяца можно сформировать заявку на использование заказанного газа вместе с менеджером управления клиентского сервиса.

Памятку о том, как в онлайне управлять запасом газа по акции "Твоя энергонезависимость" можно найти на официальном сайте ООО "Житомиргаз Сбыт" в разделе "Сообщение для потребителей".