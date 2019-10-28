Жеваго временно оставляет пост гендиректора Ferrexpo из-за выдвинутых против него обвинений

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Константин Жеваго проинформировал совет директоров Ferrexpo о своем решении временно отстраниться от должности главного исполнительного директора Группы, чтобы сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающихся одного из предприятий, которыми он владел до 2015 года", - говорится в сообщении Ferrexpo, обнародованном на Лондонской фондовой бирже в понедельник.

При этом, поясняется в заявлении компании, совет директоров поручил исполнение обязанностей гендиректора финдиректору Крису Мэве (Chris Mawe), который возьмет на себя все исполнительные обязанности Константина Жеваго в дополнение к его существующим финансовым обязанностям.

Также сообщается, что Мэве имеет глубокие знания о группе, в течение 11 лет работы в Ferrexpo он сыграл важную роль в разработке и реализации многих стратегических инициатив, которые обеспечили финансовое положение компании и ее способность устойчиво развиваться.

В свою очередь Жеваго, являясь крупным акционером компании, останется в совете директоров в качестве независимого, неисполнительного директора.

Данные изменения вступят в силу немедленно и до дальнейшего уведомления.

"Совет директоров, включая г-на Жеваго, считает, что эта временная смена руководства необходима и в интересах всех акционеров, чтобы г-н Жеваго мог сосредоточиться на текущих делах в Украине, не оказывая влияния на деятельность компании. Г-н Жеваго по-прежнему пользуется полной поддержкой Совета. Мы очень рады, что г-н Мэйв согласился вступить в должность исполняющего обязанности генерального директора. Его обширные знания о деятельности группы обеспечат непрерывность бизнеса, поскольку мы еще больше позиционируем Ferrexpo как доминирующего игрока на мировом рынке окатышей", - прокомментировал ситуацию глава совета директоров компании Стив Лукас, слова которого приводятся в заявлении.

Как сообщалось, в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

В конце августа Ferrеxpo plc подтвердила наличие ряда несоответствий в отчетности благотворительного фонда Blooming Land ("Квітучий край"), что может свидетельствовать о присвоении выделенных компанией на благотворительность средств.

Ferrexpo - швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт из Украины высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.

Отметим, мировые цены на железную руду снизились на около 25% с июля, когда они достигали максимума за 5 лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае..