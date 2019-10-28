БизнесЦензор

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28.10.19 08:42

Scandinavian Airlines впервые за 8 лет запустила рейсы в Украину

Авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines) 26 октября выполнила первый за 8 лет рейс в Украину, доставив пассажиров на Boeing 737-800 с регистрацией LN-RCX из Осло в киевский аэропорт Борисполь.

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Об этом со ссылкой на Avianews сообщает БизнесЦензор.

В украинской аэропорту данный борт встретили приветственным водяным салютом из двух пожарных машин.

SAS будет совершать регулярные рейсы из Киева в главный аэропорт Осло Гардермуэн 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Минимальная цена на авиабилеты SAS на данный момент начинается от 111 евро в обе стороны по тарифу Go Light, который позволяет провозить бесплатно только ручную кладь. Она может включать один предмет с весом до 8 кг и габаритами до 55х40х23 см и дополнительную личную вещь, например, сумку для ноутбука с габаритами не более не более 40х30х15 см.

На борту всем пассажирам бортпроводники бесплатно предоставляют чай или кофе.

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