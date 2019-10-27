LVMH ведет переговоры о покупке Tiffany, – СМИ

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Как сообщется, в настоящее время между компаниями идут переговоры, но гарантий, что соглашение будет достигнуто, нет.

Приобретение Tiffany может стать крупнейшей в истории LVMH сделкой, превысив стоимость покупки Christian Dior в 2017 году за $7 млрд.

По итогам 2018 года, холдинг LVMH сообщил о рекордных показателях выручки и прибыли от основной деятельности. Годовая выручка выросла на 10% и достигла 46,8 млрд евро, прибыль от основной деятельности - на 21%, до 10 млрд евро. Учитывая эти показатели, компания повысила размер дивидендов до 6 евро на акцию, в 2017 году выплачивались 5 евро на одну акцию.