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27.10.19 16:42

Toyota выпустит беспилотные авто на улицы Токио во время Олимпийских игр 2020 года. ФОТО

Крупнейший в мире автопроизводитель Toyota выпустит беспилотные автомобили на улицы Токио во время летних Олимпийских игр 2020 года.

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Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Toyota планирует задействовать беспилотный шатл e-Palette с четвкртым уровнем автономности, представленный недавно на Токийском автосалоне. Компания также заявила, что предоставит 3700 транспортных средств для Олимпиады, 90% из них будут электрифицированы. Кроме того, автопроизводитель воспользуется случаем, чтобы продемонстрировать свои твердотельные батареи для электромобилей.

Уже следующим летом Toyota намерена протестировать технологию автономного вождения с беспилотниками SAE Level-4. Несмотря на четвертый уровень автономности, автомобили компании будут ездить с водителем, как того требует законодательство Японии. В случае необходимости он всегда сможет взять управление транспортным средством на себя. В автомобиле также будет присутствовать технический специалист, который будет анализировать работу системы.

Toyota выпустит беспилотные авто на улицы Токио во время Олимпийских игр 2020 года 01

Испытания пройдут с июля по сентябрь в оживленном районе Токио Одайба. Пешеходы, автомобильное движение, разнообразная дорожная инфраструктура и высокие стеклянные здания в Одайбе создают непростые условия для демонстрации возможностей технологии автономного вождения, заявили в компании. Для участия в тестировании отберут группу людей, которые предварительно зарегистрируются на сайте автопроизводителя.

Toyota выпустит беспилотные авто на улицы Токио во время Олимпийских игр 2020 года 02

Тестовые автомобили Toyota будут оснащаться автоматизированной системой вождения Chauffeur. У компании также есть второй продукт под названием Guardian, он, по сути, является продвинутой системой помощи водителю, похожей на Tesla Autopilot.

В прошлом году Toyota согласилась инвестировать $500 млн в совместный c Uber проект автономного вождения, в рамках которого обе компании будут разрабатывать беспилотные автомобили.

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