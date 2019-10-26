БизнесЦензор

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26.10.19 12:23

Минфин до конца года привлечет 50 миллиардов для финансирования дефицита госбюджета, – Маркарова

Министерство финансов до конца 2019 года должно профинансировать за счет заимствований 50 млрд грн дефицита государственного бюджета, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

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Об этом со ссылкой на Левый берег сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на сегодня до конца года нужно профинансировать около 50 млрд. Это еще достаточно большая сумма. Поэтому мы до сих пор не выполнили роспись по финансированию. Но мы делаем все то, что написали в стратегии управления долгом. Она публичная, аукционы публичные, доступ к ним также. Это дает возможность улучшать доверие инвесторов к нам, повышать наши рейтинги, чтобы дальше снижать стоимость. Но это марафон", - сказала Макарова

"Последние три месяца мы каждый вторник сокращаем стоимость (заимствований) и делаем это инкрементальными шагами. Мы вынуждены постоянно искать баланс, чтобы и стоимость уменьшать, и бюджет профинансировать", - сказала Маркарова.

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