Итоги недели: Улучшение прогнозов, новая тысяча и сделка пятилетки от Пинчука

ФИНАНСЫ

В Украине введена в оборот банкнота номиналом 1000 гривен

Нацбанк с 25 октября ввел в оборот банкноту нового наивысшего номинала в 1 тыс. грн. На ее лицевой стороне изображен портрет академика Владимира Вернадского, на обратной – здания президиума Национальной академии наук. На первом этапе планировалось выпустить 5 млн штук таких банкнот.

Нацбанк ускорил снижение учетной ставки

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку сразу на 1 процентный пункт – с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября. При этом Нацбанк сохранил прогноз инфляции на уровне 6,3% на конец 2019 года и 5% в конце 2020 года.

Минфин увеличил размещение ОВГЗ втрое, в очередной раз снизив ставки

Министерство финансов на первичных аукционах 22 увеличило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 3,01 млрд грн, по сравнению с 1,15 млрд грн неделей ранее, снизив ставки по всем выпускам. Это позволило нерезидентам нарастить портфель ОВГЗ до 98,4 млрд грн.

Нацбанк отозвал лицензию "Укрсоцбанка"

Национальный банк отозвал банковскую лицензию и исключил АО "Укрсоцбанк" из реестра банков в связи с завершением присоединения финучреждения к "Альфа-Банку" по упрощенной процедуре.

МАКРОЭКОНОМИКА

Кабмин утвердил обновленный макропрогноз на 2020-2022 годы

Кабмин утвердил предложенные Минэкономики обновленные сценарии развития экономики на 2020-2022 годы.

Первый сценарий предусматривает рост ВВП на 3,7% в 2020 году, 3,8% – в 2021 году и 4,1% – в 2022 году. При этом среднегодовой курс гривни ожидается на уровне 27 грн/$ в 2020 году, 27,2 грн/$ – в 2021 году, 27,5 грн/$ – в 2022 году. Этот сценарий ляжет в основу подготовки госбюджета ко второму чтению.

Второй, оптимистический сценарий, предусматривает рост ВВП на 4,8% в 2020 году, 5,5% – в 2021 году и 6,5% –в 2022 году, а также укрепление курса гривни до 24,8 грн/$ – в 2020 году, 23,9 грн/$ – в 2021 году, 24,2 грн/$ – в 2022 году.

Нацбанк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2019-2021 годы

Национальный банк повысил свой прогноз темпов экономического роста на 2019 и 2020 годы до 3,5% и на 2021 – до 4%, по сравнению с июльским прогнозом, который предусматривал рост на 3% 3,2% 3,7% соответственно.

Падение промпроизводства в сентябре замедлилось до 1,1%

По данным Госстата, промышленное производство в Украине в сентябре 2019 года сократилось на 1,1% по сравнению с сентябрем 2018 года, после падения на 1,7% в агрусте, на 0,2% в июле и на 2,3% – в июне. Благодаря росту в начале года, в целом за 9 месяцев промпроизводство осталось на уровне такого же периода прошлого года.

Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business

Украина поднялась на 7 пунктов – до 64 позиции – в рейтинге инвестиционной привлекательности 190 стран Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк. Соседние с Украиной места в рейтинге заняли Индия и Пуэрто-Рико, Молдова – на 48 месте, Польша – на 40, Россия – 28.

Украинцы сохранили первое место по количеству полученных видов на жительство в ЕС

Украинцы в 2018 году вновь стали лидерами по количеству полученных первых видов на жительство в странах Евросоюза, получив за год 527 тысяч таких документов. 78,5% из них выдала Польша. Украинцы лидируют по этому показателю по крайней мере с 2014 года.

ВЛАСТЬ

"Приватбанк" нельзя вернуть Коломойскому через суды, – встреча Богдана и послов G7

"Мы считаем, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного "Приватбанка" бывшим акционерам", – сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам встречи главы ОП Андрея Богдана с послами стран "Большой семерки".

Кабмин увеличил плату за коммуналку для получателей субсидий

Кабинет министров увеличил размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства с 1 мая 2020 года. В Минсоцполитики уверяют, что повышение платежа коснется субсидиантов с более высокими доходами, признавая, что средний процент платежа вырастет с 9,8% дохода до 13,5%.

Кабмин утвердил введение электронных водительских прав

Кабинет министров принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства. Планируется, что эти документы водители смогут предъявлять со смартфона.

Кабмин сменил руководителя "Укрспирта"

Кабмин назначил исполняющим обязанности директора госконцерна "Укрспирт" советника министра экономики Сергея Блескуна вместо Юрия Лучечко. В то же время президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об отмене госмонополии на производство спирта с 1 января 2020 года.

Кабмин отстранил главу "Аграрного фонда"

Кабмин решил отстранить от выполнения обязанностей главы правления ПАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает руководство ПАО "Аграрный фонд" в сговоре с предприятиями бизнесмена Дмитрия Фирташа при закупке и хранении минеральных удобрений в 2017 году, что нанесло ущерб госпредприятию на сумму 243,41 млн грн.

Глава Киевской ОГА подал в отставку, его сменит бывший топ-менеджер соратника Медведчука

Глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян подал заявление об отставке. Кабмин его сразу же одобрил, согласовав назначение на должность Алексея Чернышова, который длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, нардепа от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

ЭНЕРГЕТИКА

Отопительный сезон начался в 23 областях Украины

Отопительный период начался в 23 областях Украины, при этом жилые дома отапливаются лишь в 13 областях, сообщили в Минрегионе. В Киеве отопительный сезон начался 25 октября, все жилые дома планируется подключить к отоплению за 10 дней.

"Нафтогаз" прекратит начислять штрафы для ОСМД за небаланс газа

НАК "Нафтогаз Украины" получил право не начислять ОСМД штрафы за небаланс газа после соответствующего решения НКРЭКУ. Норма о финансовых санкциях при несоответствии заявленного и фактического объема потребления газа фактически действовала с марта 2019 года.

В Нидерландах арестованы акции управляющей компании "Турецкого потока"

Суд в Нидерландах арестовал 100% акций управляющей компании газопровода "Южный поток" – South Stream Transport B.V. – в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Как сообщили в НАК "Нафтогаз Украины", эта же принадлежащая "Газпрому" компания управляет строительством "Турецкого потока".

"Укрэнерго" спрогнозировало нехватку средств на оплату "зеленых" тарифов из-за заводов Коломойского

К концу года у НЭК "Укрэнерго" может возникнуть дефицит средств в сумме 1,58 млрд грн (9% всех расходов) для компенсации расходов на оплату "зеленого" тарифа. В том числе за июль-авуст 5 предприятий группы "Приват" благодаря судам недоплатили 321,4 млн грн.

Исполнительная служба арестовала счета компаний ДТЭК Ахметова на 2,5 миллиарда

Государственная исполнительная служба наложила арест на счета "ДТЭК Донецкие электросети" на сумму 1,2 млрд грн и "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" на сумму 1,3 млрд грн из-за долгов перед госпредприятием "Энергорынок". Компании заявили о возможном прекращении подачи электричества и воды на Донбассе.

Верховный Суд обязал разблокировать счета "Укргаздобычи"

Верховный Суд Украины приостановил исполнение постановления Северного апелляционного хозяйственного суда о взыскании с АО "Укргаздобыча" более 215 млн грн долга, который компания оспаривает, и поручил отменить арест счетов государственного предприятия.

КОРПОРАЦИИ

Interpipe Пинчука добился списания 60% долга в процессе реструктуризации

"Интерпайп" завершил длившуюся около 5 лет реструктуризацию долга с частичным списанием задолженности. Завершение реструктуризации еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году стало последним этапом процесса, в ходе которого планировалось добиться сокращения долга в объеме $1,41 млрд до $400 млн.

"Метинвест" Ахметова привлек $350 миллионов от выпуска новых евробондов

Группа "Метинвест" завершила сделку по размещению двух выпусков новых евробондов и выкупу части облигаций с погашением в 2023 году, в результате которой привлекла $350 млн и выкупила евробонды с погашением в 2023 году на $440 млн из общей суммы выпуска в $944,52 млн.

Крупнейшие компании Григоришина подали заявления о банкротстве

ЧАО "Запорожтрансформатор" и ООО "Луганское энергетическое объединение", которые связывают с бизнесменом Константином Григоришиным, инициировали процедуру банкротства.

Суд Лондона обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "Приватбанку" 11 млн фунтов стерлингов

Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова возместить государственному банку расходы в апелляционном процессе и вернуть средства, ранее полученные от банка по итогам решения суда Лондона в прошлом году, на общую сумму 10,9 млн фунтов стерлингов.

Ранее, 15 октября, государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с Коломойским и Боголюбовым о выведении средств на $1,9 млрд.

АМКУ разрешил продажу украинского Vodafone азербайджанскому оператору

Антимонопольный комитет разрешил азербайджанскому мобильному оператору Bakcell купить украинского мобильного оператора Vodafone. Ранее в российской группе МТС, дочерней компанией которой является "Vodafone Украина", заявляли, что конкретных решений о продаже украинской "дочки" у компании пока нет.

Верховный Суд встал на сторону компании Коломойского в деле о штрафе АМКУ на 1,4 миллиарда

Верховный Суд признал недействительным решение Антимонопольного комитета о сговоре между участниками аукционов на приобретение нефти "Укрнафты" в части ООО "Галнафта".

По этому делу в марте 2017 года АМКУ оштрафовал "Укртатнафту" и 5 аффилированных с группой "Приват" компаний на 1,4 млрд грн за сговор на нефтяных аукционах "Укрнафты".

Парижский суд отказался остановить взыскание "Ощадбанком" $1,3 миллиарда с России

Парижский Апелляционный суд отклонил ходатайство РФ о приостановлении принудительного исполнения решения международного арбитража от 26 ноября 2018 года, который присудил выплатить $1,3 млрд в пользу "Ощадбанка" за захваченные в оккупированном Крыму активы.

"Укроборонпром" уволил руководителей крупнейших спецэкспортеров

Госконцерн "Укроборонпром" прекратил действие контрактов с руководителями госкомпании "Укрспецэкспорт" Сергеем Проскуркиным и госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владиславом Бельбасом. Объявлен отбор кандидатов на эти должности.

ТРАНСПОРТ

МАУ Коломойского объявила о прекращении полетов по ряду направлений, требуя льгот

Авиакомпания МАУ заявила о прекращении выполнения рейсов в Амман, Минск и Ригу, а также о приостановке сообщения между Киевом и Пекином до решения вопроса компенсации государством убытков за облет России, которых требует компания. В то же время МАУ увеличила количество рейсов по ряду других направлений.

Wizz Air увеличила перевозки пассажиров на украинских направлениях в 2 раза

Венгерская авиакомпания Wizz Air за январь-сентябрь 2019 года перевезла на украинских рейсах 1,8 млн пассажиров, что превышает показатель прошлого года в два раза.

Wizz Air также объявила о начале полетов из аэропорта Запорожья в Гданьск, Вроцлав, Краков (все – Польша), Вену (Австрия) и Вильнюс (Литва).

Кабмин разрешил органам власти покупать электромобили

Кабинет министров отменил ограничения для министерств и органов центральной власти при покупке электромобилей.

Аэропорт "Борисполь" останавливал работу из-за загрязнения воздуха

Аэропорт "Борисполь" вечером 21 октября приостановливал обслуживание пассажиров из-за попадания в воздух аммиака с соседних полей.

По данным ГосЧС, предельно допустимых концентраций загрязнения зафиксировано не было, но на время проверки был приостановлен вылет самолетов из терминала "F". С жалобами из-за ухудшения самочуствия к медикам обратились около 50 человек.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Микитась вышел под залог в 80 миллионов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 22 октября ужесточила меру пресечения для экс-нардепа Максима Микитася на содержание под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн грн. Залог был внесен 25 октября, после чего в пятницу вечером Микитась вышел на свободу.

Гладковский вышел из СИЗО под залог в 10 миллионов

За бывшего секретаря СНБО и президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского внесли залог, утром 21 октбря он вышел из СИЗО. Гладковский был задержан 17 октября сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины при попытке покинуть территорию Украины.

СБУ задержала бывшего замминистра экономики по подозрению в госизмене

СБУ задержала 22 октября в аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко. Его обвиняют в госизмене и присвоении половины средств подписанного контракта на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов за $16,5 млн.

Суд арестовал Бровченко с возможностью внесения залога в размере 3,4 млн грн.