Количество нелегальных работников сократилось до минимума за 10 лет, – Служба занятости

Об этом заявила глава Государственной службы занятости Ольга Макогон, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Показатель неформальной занятости – самый низкий за последние 10 лет", – сказала глава Госслужбы.

В Службе занятости со ссылкой на данные Госстата отмечают, что количество занятых граждан в возрасте 15-70 лет в неформальном секторе экономики в первом полугодии 2019 года сократилась на 94 тыс. человек и составило 3,5 млн человек.

Таким образом, удельный вес занятых в неформальном секторе, среди всего занятого населения уменьшился с 21,8% до 21%.

Читайте также: Рада одобрила снижение штрафов для работодателей за нарушение прав работников

Среди видов экономической деятельности наиболее распространенной неформальная занятость была в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (42%), в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств (18%), а также в строительстве (16%).

Наиболее распространена неформальная занятость среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет (в неформальном секторе по итогам первого полугодия были заняты 829,7 тыс. граждан).

В то же время количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом полугодии 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выросло на 202 тыс. человек, составив 16,5 млн человек.

Уровень безработицы населения (по методологии МОТ) в возрасте 15-70 лет во всех регионах Украины сократился с 8,9% до 8,5% рабочей силы.

В течение января-сентября 2019 года количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, увеличилось на 3% – до 174 тыс.

"На такой же процент увеличилось количество лиц, трудоустроенных при содействии государственной службы занятости", – отмечают в ведомстве.

Количество вакансий в базе данных государственной службы занятости, по сравнению с январем-сентябрем 2018 года, увеличилась на 6% – до 928 тыс.