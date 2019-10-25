Евросоюз ужесточит правила борьбы с отмыванием денег, – Reuters

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что регуляторы ЕС в прошлом году были захвачены врасплох из-за одного из крупнейших в истории скандалов с отмыванием денег, когда в период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank было проведено ряд подозрительных платежей на около 200 млрд евро.

Когда в сентябре 2018 года разразился скандал с Danske Bank, ЕС только что принял пятый пересмотр своих правил борьбы с отмыванием денег. Однако новые правила быстро оказались недостаточными.

Теперь Еврокомиссия настойчиво призывает быстро оценить любые ограничения, вытекающие из действующего законодательства, и подать предложения по устранению недостатков.

Текст документа был подготовлен финским председательством в Совете ЕС после того, как министры финансов блока обсудили этот вопрос на встрече в начале октября.

В проекте предполагается, что Еврокомиссия должна рассмотреть вопрос о передаче полномочий по надзору за отмыванием денег агентству ЕС. Документ также предлагает механизм координации национальных следователей.

Несмотря на то, что преступные организации часто отмывают доходы от своей незаконной деятельности за рубежом, борьбой с финансовыми преступлениями в основном занимаются национальные органы власти, которые не всегда в полной мере сотрудничают.

Европейский центральный банк и Европарламент заявили, что орган с надзорными полномочиями в масштабах всего ЕС может устранить этот недостаток.

Ожидается, что финский проект будет принят на заседании Совета ЕС в декабре, но он может быть изменен.

"До его принятия пройдет еще много дискуссий", - сказал представитель ЕС.