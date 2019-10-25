Недвижимость на рынках Харькова переписали на пасынка Кернеса

Об этом пишет "Харьковский антикоррупционный центр", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В частности, Родион Гайсинский стал учредителем ООО "ИКС-Терминал", ООО "Бриан", ООО "Фирма АС", ООО "Смарад 2007", ООО "Джондир", ООО "Кейфил", ООО "Фарнад", ООО "Лабарт" и ООО "Фонтэн". В большинстве случаев пасынок городского головы Кернеса был внесен в список учредителей 25 сентября.

ООО "ИКС-Терминал" принадлежит недвижимость на рынке возле станции метро "Холодная Гора" у автобусного терминала.

ООО "Бриан" принадлежит земля и здания возле станции метро "Героев Труда" в Харькове рядом с бывшей территорией радио-рынка. Директором этой фирмы является Елена Соркина. Она же является директором фирмы, которой принадлежит "Сказочный дом" в парке Горького.

У той же станции метро "Героев Труда" владеют недвижимостью еще две фирмы Гайсинского – ООО "Фирма Ас" и ООО "Фонтэн".

В последний партнерами Гайсинского является Артур Кашаев и Валентина Полищук, а в "Фирме Ас" – Артур Ганжерли.

ООО "Смарад 2007" владеет помещением рынке возле станции метро "23 августа". Соучредителем этой фирмы также является Станислав Двоскин. Он вместе с окружением Кернеса был совладельцем в фирме "Триумф-Строй", владевшей помещениями Центрального рынка.

Сейчас недвижимость Центрального рынка принадлежит ООО "Фарнад" Гайсинского. Соучредителями этой фирмы является ООО "Дактифс" Владислава Ткаченко, ЧП "Ангомар" Анастасии Ткаченко и Елены Матвеевой (обе дочери бывшего главы Облпотребсоюза Вячеслава Близняка, благодаря которому рынки и оказались у окружения Кернеса), ООО "Бо-С" Сергея Болдырева.

Все эти лица являются основателями и в ООО "Джондир", которому принадлежит недвижимость на рынке возле станции метро "Тракторный завод", а также ООО "Кейфил". Последняя фирма владеет Конным рынком возле станции метро "Защитников Украины" (быв. "Площадь Восстания"). Директором предприятия является Александр Матвеев.

Кроме того, с Виктора Довгого на Оксану Гайсинскую переписали ООО "Кронос-Плюс", которой принадлежит недвижимость ресторана "Никас".

Напомним, что пасынок Кернеса владеет фирмой "Inter Tech Praha s.r.o." в Чехии вместе дочерью директора Департамента строительства и дорожного хозяйства, председателя этого Департамента Владимира Чумакова.

Кернес ни разу не вносил в декларации Оксану Гайсинскую и утверждал, что не имеет гражданской жены.

Как сообщалось, в 2017 году недвижимость харьковских рынков переписали на фирмы, где учредителем были Виктор и Елена Долгий. Как выяснили журналисты, эти люди искали работу в Харькове, а потом переехали в Израиль.