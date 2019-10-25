Беларусь обязала украинских импортеров дизтоплива покупать бензин

Об этом говорится в сообщении "БНК-Украина", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

"Коммерческое предложение на поставку дизельного топлива должно быть сформировано исключительно на основе пакетного принципа, а именно: включать в себя дизельное топливо и автомобильные бензины (любой из видов) в пропорции не менее 40% к заявленному к приобретению объему дизельного топлива", – говорится в обновленных условиях конкурса.

БНК предупредила, что не будет рассматривать предложения по покупке дизтоплива, нарушающие эту пропорцию.

Таким образом, при намерении приобрести, например, 10 тыс. тонн дизтоплива, компании должны подавать заявку на покупку по 2 тыс. тонн бензина А-95 и А-92.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в 2018 году соотношение поставленного Белорусской нефтяной компанией в Украину бензина к дизтопливу составило 40% – 836 тыс. тонн бензинов и 2096 тыс. тонн дизтоплива. Однако за 9 месяцев 2019 года. это соотношение снизилось до 30% – 558 тыс. тонн бензина и 1,87 млн тонн дизтоплива.

В связи с остановкой работы нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс" в августе-сентябре 2019 года поставки белорусского дизтоплива в Украину превышали 300 тыс. тонн.

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Как сообщалось, ранее подконтрольная группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова "Укртатнафта" заявляла о планах добиваться ограничений на импорт белорусского бензина в связи с переизбытком производства этого продукта внутри страны.

"Укртатнафта" планирует нарастить переработку нефти до 3,5 млн тонн, что обеспечит производство более 1 млн тонн бензинов (около 60% объема украинского рынка).

Беларусь является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. В 2018 году БНК поставила в Украину 2,1 млн тонн дизтоплива, что составило 32% от баланса рынка, и 836 тыс. тонн бензинов (44% рынка). Во второй половине 2019 года белорусские НПЗ стали крупнейшими поставщиками дизтоплива в Украину после сокращения поставок из России.