Минсоцполитики поручило завершить расчет субсидий на отопительный период

Об этом шла речь во время селекторного совещания по подготовке к началу монетизации льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 25 октября 2019 года под председательством заместителей министра социальной политики Украины Виталия Музыченко и Олега Коваля, передает БизнесЦензор.

"Мы вместе должны сделать все для того, чтобы в отопительном периоде люди вовремя стали получать субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг", - подчеркнул Музыченко.

В совещании приняли участие представители более 100 структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения из всех регионов Украины, а также "Укрпошта" и государственное предприятие "Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины".