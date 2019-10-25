Государственная химическая компания перешла в управление Фонда госимущества

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Данная передача стала следующим шагом в направлении запланированной правительством продажи компании на открытом аукционе.

При этом отмечается, что на период приватизации имущество и все акции ОГХК должны находиться под управлением ФГИ и на счетах ведомства.

"Процесс пошел довольно динамично. Направляемся навстречу инвестору, что очень нас радует", - прокомментировал ситуацию и.о. председателя правления ОГХК Александр Гладушко.

По его словам, следующий шаг - передача депозитарием акций ОГХК ФГИ.

Гладушко напомнил, что компания переходит в ФГИ с существенными достижениями: за последние два-три года, которые ОГХК находилась под руководством Минэкономразвития, она ощутимо модернизировала производственные фонды обоих филиалов - Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа, получила новый толчок в развитии. Капинвестиции за последние четыре года составили более 1,2 млрд грн, инвестиции в оборудование и спецтехнику - почти 400 млн грн. Стоимость активов компании с момента основания до 2018 года увеличилась в более чем в четыре раза - с 800 млн грн до 3,4 млрд грн.

"Такого обновления филиалы не ощущали за свою многолетнюю историю. Надеемся, что инвестор продолжит начатое нами дело и выведет компанию на новый уровень развития", - сказал Гладушко.

За пять лет присутствия на титановых рынках мира ОГХК заработала почти 13 млрд грн дохода от реализации продукции, а также уплатила в государственный и местные бюджеты более 5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Как сообщалось, решением правительства от 25 сентября 2019 года компания "БДО Корпоративные Финансы" утверждена советником по вопросам подготовки к приватизации и продаже пакета акций ОГХК в размере 100% уставного капитала общества. При условии полного выполнения советником услуг он получит фиксированную часть вознаграждения в сумме 12,258 млн грн и переменную часть вознаграждения в размере 1% стоимости проданного пакета акций общества. Осуществить подготовку ОГХК к приватизации советник должен в течение четырех месяцев со дня заключения договора о предоставлении услуг.

В 2018 году чистая прибыль ОГХК, согласно результатам финансового аудита, составила 114,887 млн грн, чистый доход от реализации продукции - 3,214 млрд грн, стоимость необоротных активов - 3,374 млрд грн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.