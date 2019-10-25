БизнесЦензор

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25.10.19 19:27

Украина разрешила экспортировать в Китай редких антилоп

Украина и Китай согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта антилоп (Saiga tatarica) из Украины в Китай.

Украина разрешила экспортировать в Китай редких антилоп

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, передает БизнесЦензор.

В ведомстве напомнили, что ранее между Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики был подписан меморандум относительно ветеринарного сертификата для экспорта антилоп из Украины в Китай.

Saiga tatarica – вид антилоп, известный как сайгак, находится под угрозой исчезновения. 

Известно, что несколько лет назад китайская компания "Шичжень Тан фармасьютикал" арендовала участок земли в Херсонской области с целью разведения сайгаков. Первые два десятка животных китайцы купили у заповедника "Аскания-Нова", где по состоянию на 2015 год проживало около 600 сайгаков.

Китай является крупнейшим в мире скупщиком рогов сайгаков, порошку из которіх в местной народной медицине приписывается целый ряд целебных свойств.

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