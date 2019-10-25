Власти Киева запустили сайт для проверки потребления тепла жилыми домами

Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя Киеевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

По мнению Пантелеева, прозрачность и справедливость начислений должно быть аксиомой для теплоснабжающих предприятий.

"Киевляне должны знать, за что они платят, а самое главное – люди должны иметь механизмы снижения стоимости тепла. Поэтому на сайте, кроме аналитики домов и статистики их потребления, размещены технические советы, помогающие снижению теплопотребления", – сказал Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА отметил, что на ресурс teplo.org.ua позволяет сравнивать дома и демонстрировать, почему в одном здании тариф 30 грн за квадратный метр, а в другом – 15 грн.

По словам автора и одного из разработчиков сервиса, общественного деятеля Алексея Тихонова, идея создания появилась несколько лет назад, но реально воплотить ее в жизнь удалось, когда управлять теплоэнергетическим имуществом начало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

"Мы получили данные о потреблении домами тепла. Информацию о наличии счетчиков или их отсутствии. Ресурс работает в тестовом режиме, можно присылать свои предложения и замечания. Сейчас наполняем профайлы домов новой информацией. Также мы сейчас добавляем туда зону обслуживания ООО "Евро-реконструкция", поскольку это отдельный исполнитель услуги", – сказал Тихонов.