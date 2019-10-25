Mazda представила свой первый электромобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Японский электромобиль оснащен аккумулятором емкостью 35,5 кВт-ч, который обеспечивает запас хода на 210 км по циклу WLTP. Силовая установка представлена электрическим мотором мощностью 105 кВт (142 л.с.) с крутящим моментом 264 Н⋅м. Зарядка автомобиля производится от источников переменного тока с мощностью до 6,6 кВт. Доступна также функция быстрой зарядки постоянным током мощностью до 50 кВт. Для защиты от перегрева батареи MX-30 использует систему охлаждения аккумуляторной батареи с хладагентом.

В компании отмечают, что особенностью дизайна MX-30 стали распашные двери в стиле старого RX-8. Кроме того, в отделке дверей используются волокна из переработанных пластиковых бутылок, а пробка собирается с коры деревьев без вырубки.

В Японии Mazda MX-30 поступит в продажу во второй половине 2020 года, также доступны предзаказы для Европы, но пока без четких сроков поставок. В Нидерландах и Германии версия First Edition стоит 33 990 евро, а во Франции - 34 400 евро.