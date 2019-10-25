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25.10.19 15:44

"Укроборонпром" начал служебное расследование закупок "Завода 410 гражданской авиации"

Государственный концерн "Укроборонпром" по решению генерального директора Айвараса Абромавичуса начал служебное расследование относительно возможных фактов нарушения закупки юридических услуг ГП "Завод 410 гражданской авиации", входящего в состав оборонно-промышленного объединения.

"Укроборонпром" начал служебное расследование закупок "Завода 410 гражданской авиации"

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передает БизнесЦензор.

Решение о проведении служебного расследования было принято в связи с информацией, которая появилась в сми относительно получения ГП "Завод 410 ЦА" необоснованной налоговой выгоды в виде сумм налогового кредита по НДС.

"Согласно обнародованному определению суда, речь идет о событиях, которые начались задолго до назначения нового руководства концерна "Укроборонпром", а именно с 2017 года. Расследование уголовного производства не завершено, процессуальное руководство ведется военной прокуратурой Центрального региона Украины", –сказано в сообщении.

В частности, в постановлении говорится о неэффективных управленческих решениях ГП "Завод 410 ГА" в части оплаты юридических услуг.

"По результатам анализа этих торгов на юридические услуги для "Завода 410 ЦА" выявлены нарушения приказов концерна, поскольку к участию в тендере были приглашены связанные юридические лица. Концерн также не получил убедительных доказательств необходимости проведения закрытого тендера и конкретных результатов квалификационного отбора приглашенных компаний. Все эти действия предварительно свидетельствуют о возможности искусственного ограничения конкуренции, не обеспечивают эффективного использования средств государственного предприятия", – отмечается в сообщении.

В концерне пообещали передать результаты расследования в правоохранительные органы.

Как сообщали Наші гроші, по данным расследования ГБР, "Завод 410 ГА" ранее выплатил адвокатскому объединению "Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" и ООО "Первая Украинская юридическая компания" за предоставленные юридические услуги 760 тыс. Грн, что в 4,75 раз превышает сумму иска, защиту по которому обеспечивали юристы.

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