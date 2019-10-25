"Укроборонпром" начал служебное расследование закупок "Завода 410 гражданской авиации"

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передает БизнесЦензор.

Решение о проведении служебного расследования было принято в связи с информацией, которая появилась в сми относительно получения ГП "Завод 410 ЦА" необоснованной налоговой выгоды в виде сумм налогового кредита по НДС.

"Согласно обнародованному определению суда, речь идет о событиях, которые начались задолго до назначения нового руководства концерна "Укроборонпром", а именно с 2017 года. Расследование уголовного производства не завершено, процессуальное руководство ведется военной прокуратурой Центрального региона Украины", –сказано в сообщении.

В частности, в постановлении говорится о неэффективных управленческих решениях ГП "Завод 410 ГА" в части оплаты юридических услуг.

"По результатам анализа этих торгов на юридические услуги для "Завода 410 ЦА" выявлены нарушения приказов концерна, поскольку к участию в тендере были приглашены связанные юридические лица. Концерн также не получил убедительных доказательств необходимости проведения закрытого тендера и конкретных результатов квалификационного отбора приглашенных компаний. Все эти действия предварительно свидетельствуют о возможности искусственного ограничения конкуренции, не обеспечивают эффективного использования средств государственного предприятия", – отмечается в сообщении.

В концерне пообещали передать результаты расследования в правоохранительные органы.

Как сообщали Наші гроші, по данным расследования ГБР, "Завод 410 ГА" ранее выплатил адвокатскому объединению "Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" и ООО "Первая Украинская юридическая компания" за предоставленные юридические услуги 760 тыс. Грн, что в 4,75 раз превышает сумму иска, защиту по которому обеспечивали юристы.