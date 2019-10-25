EASA снимет запрет на полеты Boeing 737 MAX не раньше января 2020 года

Об этом сказал исполнительный директор EASA Патрик Ки, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Ранее, по соглашению об обеспечении безопасности полетов между EASA и Федеральной авиационной администрации США (FAA), надзор за сертификацией системы управления 737 MAX был предоставлен FAA, но теперь EASA намерена провести летные испытания самолета и полеты на тренажерах самостоятельно. Также европейский авиарегулятор пересертифицирует элементы системы управления лайнера.

По словам Ки, EASA максимально скоординирует с FAA действия по возвращению 737MAX в эксплуатацию, но из-за различий между процессами агентств разница во времени возврата самолета в эксплуатацию между FAA и EASA может составить несколько недель.

"Мы можем получить разницу в пару недель, но мы не говорим о шести месяцах. Речь идет о задержке, которая, если произойдет, будет вызвана главным образом технологическим или административным процессом", - отметил Ки.

Сейчас FAA ожидает от Boeing обновления MCAS (системы улучшения характеристик маневрирования), которая ранее корректировала действия пилотов, переставляя стабилизатор на пикирование из-за того, что получала данные только от одного датчика угла атаки, что и привело к двум катастрофам 737MAX, но теперь система будет получать данные от обоих датчиков.

В EASA считают, что двух датчиков недостаточно, и только третий датчик сделает систему надежной. Однако пока готовы разрешить эксплуатацию если Boeing сможет доказать, что с такими неполадками справится экипаж среднего уровня подготовки.

В случае, если EASA решит, что необходим запасной вариант, Ки не исключил, что им может стать "цифровой датчик, способный имитировать реальный датчик угла атаки и отправлять расчетные данные в системы самолета для дополнения данных с других датчиков".

22 октября в Boeing сообщили, что обновили систему MCAS на 737MAX, добавив три дополнительных уровня защиты, которые позволят предотвратить повторение подобных неисправностей.

Ранее руководитель Boeing Деннис Мюленбург прогнозировал, что самолеты 737 MAX снова начнут летать в ноябре 2019 года. Однако из-за отсутствия согласия между авиарегуляторами, сначала самолет сможет вернуться к полетам только в США.