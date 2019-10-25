Киевсовет упростил размещение уличных вывесок

За такое решение на пленарном заседании в четверг проголосовали 62 депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Важным является унификация типов конструкций. Мы меняем сложное описание типов конструкций на понятное с графическими примерами. Еще одно новшество – добавляется тип "под углом", который крайне важен для предпринимателей", – отметил начальник управления по вопросам рекламы исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Александр Смирнов.

Внесенными изменениями также будет уменьшено количество и сложность документов, представляемых для оформления вывесок.

Так, сейчас предпринимателям нужен проект вывески, который следует заказывать у сертифицированных специалистов, предоставлять инженерные чертежи, копию лицензии разработчика и тому подобное.

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"Теперь вместо проекта вывески необходимо представить ее эскиз, который будет подаваться в произвольной форме: визуализация, размеры, спецификация материалов и компьютерный макет фасада "до-после" монтажа вывески", – сказано в сообщении.

Изменения также предусматривают синхронизацию форматных зон. Сейчас это перечень отдельных улиц и их частей, площадей и переулков, что усложняет визуальное восприятие. Решение упрощает перечень улиц, которые будут описывать границы форматных зон.