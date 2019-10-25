Киев планирует купить в кредит 40 новых трамваев за 70 миллионов евро

Как говорится в сообщении Киевсовета, это решение поддержали 66 депутатов, передает БизнесЦензор.

"За счет проекта модернизации городского транспорта Киева путем привлечения средств от Европейского банка реконструкции и развития можно будет приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра. Международная финансовая организация может выделить 70 млн евро", - сказано в сообщении.

Планируется закупить трамвайные вагоны с низким уровнем пола, которые должны обеспечить возможность энергосбережения до 40% в сравнении с существующим старым подвижным составом.

Протяженность трамвайных путей в Киеве составляет более 230 км. Ежедневно на линию выходит более 300 трамвайных вагонов КП "Киевпастранс". В прошлом году услугами коммунального предприятия воспользовались 389,9 млн пассажиров. Нормативный срок использования трамвайных вагонов составляет 15 лет, а фактически большинство из них эксплуатируются вдвое дольше.