Киев планирует купить 40 новых трамваев за 70 миллионов евро

Об этом говорится в сообщении Киевсовета, передает БизнесЦензор.

"За счет проекта модернизации городского транспорта Киева путем привлечения средств от Европейского банка реконструкции и развития можно будет приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра. Международная финансовая организация может выделить 70 млн евро", - сказано в сообщении.

Трамвайные вагоны с низким уровнем пола, которые планируется закупить, обеспечивают европейские требования к качеству пассажирских перевозок. В частности, гарантируют удобство посадки и высадки пассажиров, вагоны приспособлены для обслуживания пассажиров с особыми потребностями. Также в новых вагонах есть возможность энергосбережения до 40% в сравнении с существующим старым подвижным составом.

Решение поддержали 66 депутатов Киевсовета.

Протяженность трамвайных путей в Киеве составляет более 230 км. Ежедневно на линию выходит более 300 трамвайных вагонов КП "Киевпастранс". В прошлом году услугами коммунального предприятия воспользовались 389,9 млн пассажиров. Нормативный срок использования трамвайных вагонов составляет 15 лет, а фактически большинство из них эксплуатируются вдвое дольше.