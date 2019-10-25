Падение продаж автомобилей может вызвать снижение цен на нефть, – СМИ

Об этом сообщает investfunds, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Как сообщается, по итогам третьего квартала чистая прибыль американского автопроизводителя Ford Motor Co. упала более чем в два раза - до $425 млн, или $0,11 в расчете на акцию, по сравнению с $991 млн, или $0,25 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Ford ухудшил прогноз операционной прибыли на год в целом, сославшись на рост стоимости гарантийного обслуживания, слабые показатели в Китае и ужесточение конкуренции на рынке грузовиков и внедорожников в Северной Америке.

По итогам 2019 года Ford теперь ожидает операционную прибыль в диапазоне от $6,5 млрд до $7 млрд по сравнению с $7 млрд в прошлом году. В июле компания прогнозировала показатель в диапазоне $7-7,5 млрд.

Прибыль компании Ford Motor Co. по итогам второго квартала обрушилась на 86%.

Чистая прибыль BMW во втором квартале снизилась на 29% и составила 1,48 млрд евро по сравнению с 2,08 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Глобальные автопродажи в январе-июне 2019 года упали на 7%. Среди важнейших авторынков наибольшее проседание наблюдалось в Китае - на 13,7% в годовом выражении. Падение автопродаж чревато дополнительным снижением спроса на нефть, поскольку на автомобильный транспорт приходится львиная доля потребления светлых нефтепродуктов.

Как сообщалось, ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом исследовании пришло к выводу, что растущие продажи кроссоверов и внедорожников (в англоязычных текстах - SUV) способствуют увеличению мирового спроса на бензин и дизтопливо. При этом прогнозируемое расширение парка SUV компенсирует падение спроса на ископаемое моторное топливо, обусловленное ростом продаж электромобилей (EV).