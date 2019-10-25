Школы смогут уменьшить потребление тепла на время каникул, – КГГА

Об этом во время брифинга о начале отопительного сезона сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

"Школы и садики нашего города имеют современные тепловые пункты, работающие в автоматическом режиме. К тому же 500 объектов (школ и садиков) оснащены самой современной системой дистанционного управления на такие периоды. Когда относительно тепло или в период каникул, потребление тепла в таких заведениях будет уменьшено до минимального уровня, и будет обеспечена экономия и оптимальный режим потребления тепловых ресурсов", – отметил Пантелеев.

Также он напомнил, что 30 сентября начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы (школы, садики, больницы). Сегодня подключение таких заведений происходит согласно их заявкам. 100% заявок удовлетворено в социальной сфере.