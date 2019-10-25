Иностранцы продолжили скупать украинские облигации внутреннего займа

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 0,33 млрд грн – до 338,36 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – вырос на 0,07 млрд грн – до 25,83 млрд грн, физлиц – на 0,07 млрд грн – до 9,81 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 0,96 млрд грн – до 809,47 млрд грн.

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Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 22 увеличило поступления от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 3,01 млрд грн, по сравнению с 1,15 млрд грн неделей ранее, снизив ставки по всем выпускам.