Полтавские депутаты разрешили окружению Фукса расширить границы газовых месторождений

Об этом пишет местное издание "Змист", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Перед голосованием глава областного совета Александр Беленький рассказал, что фирмы заключили социальные договоры, согласно которым бюджет Полтавщины получит 14 млн грн. Также он отметил, что это не новые месторождения, а только расширение существующих.

По итогам голосования депутаты согласовали заявки ООО "Гео вертикаль" на геологическое изучение Давыдовско-Лелюхивской площади, ООО "Недра Вест групп" – на геологическое изучение Бутовско-Миргородской площади, ООО "Юнолит ойл" на геологическое изучение Флеровско-Юбилейной площади.

Также облсовет одобрил заявки ООО "Гео коннект" на изучение на территории Новосанжарского, Решетиловского и Полтавского районов, ООО "Профи нефтей" на геологическое изучение Руновщинской площади, ООО "Транс сет гео" на геологическое изучение Вильшанской площади, ООО "Бест гео тех" на геологическое изучение Гулакивской площади.

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Как отмечают Наші гроші, перечисленные месторождения ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которая во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарда Ставицкого и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области.

После смены власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании. По данным СМИ, теперь фирма, которая изменила название на "Ист Юроуп Петролеум", подконтрольна бизнесмену Павлу Фуксу через кипрскую "Хартлог Лимитед", где 33% принадлежали государственной "Надра Украины", которая вышла из основателей в последний день 2018 года.

После этого государственная доля отошла ООО "Авант трейд лимитед" Марии Мартыненко, которая с 2018 года называет себя директором группы "Ист Юроуп Петролеум", а фирма переоформила 19 спецразрешений на другие юрлица. Большинство спецразрешений действуют до 2037 года.

Сам Фукс в интервью ЭП в феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу.

ООО "Транс сет гео" и ООО "Бест гео тех" в начале этого года были переписаны на Сейшельские компании, их бенефицарами указаны жители Белой Церкви Алла Минина и Александр Кириленко.

Правительственное постановление №615 предусматривает, что без аукциона фирма может получить специальное разрешение на месторождение в случае расширения границ добычи до 50% ее территории.