Минэкономики назначило внеплановый аудит "Укрспирта" и "Аграрного фонда"

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Будет проведен внеочередной внутренний аудит концерна "Укрспирт" и "Агрофонда", чьи руководители были уволены или отстранены", – сообщил Милованов.

При этом министр признал, что провести полный аудит предприятий в указанный срок до конца ноября невозможно, однако вполне можно получить первые результаты проверки, которая может быть продолжена.

Как сообщалось, 23 октября Кабмин назначил исполняющим обязанности директора госконцерна "Укрспирт" советника министра экономики Сергея Блескуна вместо Юрия Лучечко.

В тот же день Кабмин решил отстранить от выполнения обязанностей главы правления ПАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает руководство ПАО "Аграрный фонд" в сговоре с предприятиями бизнесмена Дмитрия Фирташа при закупке и хранении минеральных удобрений в 2017 году, что нанесло ущерб госпредприятию на сумму 243,41 млн грн.