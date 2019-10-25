Беларусь отказалась от российского кредита на $600 миллионов (обновлено)

Об этом сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита", –Максим Ермолович.

"Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита не рассчитываем", – добавил министр финансов Беларуси.

Касаясь источников финансирования, Максим Ермолович подчеркнул, что Беларусь ими обеспечена в текущем году, есть четкое понимание по этим источникам на 2020 год.

"Необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", – подчеркнул министр.

Ермолович добавил, что Беларусь рассчитывает до конца года получить китайский кредит на $500 млн.

"Надеюсь, что до конца этого года мы всю работу по кредиту завершим. Ожидаем, что в этом году получим кредит", – сказал глава Минфина Беларуси, уточнив, что речь идет о сумме 3,5 млрд китайских юаней, что эквивалентно примерно $500 млн.

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Как сообщалось, в феврале министр финансов Беларуси сообщал, что страна попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

В апреле глава российского Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что по решению президента РФ, Россия предоставит Беларуси кредит в сумме до $600 млн для погашения ранее предоставленного РФ займа.

Однако летом в Москве связали выдачу кредита с дальнейшими шагами Минск по экономической интеграции. После этого Беларусь попросила кредит у Китая и провела размещение облигаций в российских рублях на российском рынке.